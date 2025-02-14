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Німецька компанія планує вдвічі збільшити виробництво дронів в Україні

Віктор Волокіта — 14 лютого, 10:55
Німецька компанія планує вдвічі збільшити виробництво дронів в Україні
УП

Провідний німецький виробник безпілотників Quantum Systems у 2025 році планує збільшити своє виробництво в Україні вдвічі.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. 

Зазначається, що делегація Мінстратегпрому розпочала свою роботу на Мюнхенській безпековій конференції з зустрічі з представниками Quantum Systems.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, Quantum Systems демонструє хороший приклад локалізації виробництва - компанія вже відкрила в Україні R&D центр та підприємство з обслуговування й розробки безпілотників.

Під час зустрічі сторони обговорили, яким чином можна пришвидшити виробництво дронів.

Нагадаємо:

Бельгійська Thales Belgium підписала меморандум із українським оборонним підприємством, який зокрема передбачає спільне виробництво ракет для протидії БПЛА.

виробництво війна

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Німецька компанія планує вдвічі збільшити виробництво дронів в Україні
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