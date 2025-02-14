Німецька компанія планує вдвічі збільшити виробництво дронів в Україні

Провідний німецький виробник безпілотників Quantum Systems у 2025 році планує збільшити своє виробництво в Україні вдвічі.

Про це повідомило Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України.

Зазначається, що делегація Мінстратегпрому розпочала свою роботу на Мюнхенській безпековій конференції з зустрічі з представниками Quantum Systems.

За словами міністра з питань стратегічних галузей промисловості Германа Сметаніна, Quantum Systems демонструє хороший приклад локалізації виробництва - компанія вже відкрила в Україні R&D центр та підприємство з обслуговування й розробки безпілотників.

Під час зустрічі сторони обговорили, яким чином можна пришвидшити виробництво дронів.

Нагадаємо:

Бельгійська Thales Belgium підписала меморандум із українським оборонним підприємством, який зокрема передбачає спільне виробництво ракет для протидії БПЛА.