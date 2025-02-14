Немецкая компания планирует вдвое увеличить производство дронов в Украине

Ведущий немецкий производитель беспилотников Quantum Systems в 2025 году планирует увеличить свое производство в Украине вдвое.

Об этом сообщило Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Отмечается, что делегация Минстратегпрома начала свою работу на Мюнхенской конференции по безопасности со встречи с представителями Quantum Systems.

По словам министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Германа Сметанина, Quantum Systems демонстрирует хороший пример локализации производства - компания уже открыла в Украине R&D центр и предприятие по обслуживанию и разработке беспилотников.

Во время встречи стороны обсудили, каким образом можно ускорить производство дронов.

Напомним:

Бельгийская Thales Belgium подписала меморандум с украинским оборонным предприятием, который в частности предусматривает совместное производство ракет для противодействия БПЛА.