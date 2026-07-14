Росія атакувала енергетику семи областей: є знеструмлення

Внаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів на ранок є нові знеструмлення в Сумській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Чернігівській і Донецькій областях.

Про це повідомляє національна енергетична компанія "Укренерго".

"Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже здійснюються аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу", – запевнили у компанії.

Також у повідомленні йдеться, що негода повністю або частково знеструмила 72 населені пункти у трьох областях України.

Крім того, споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання. У вівторок, 14 липня, станом на 09:30 воно було на 2,2% вищим, ніж в цей же час у понеділок.

В Укренерго закликали перенести активне споживання електроенергії на денний період – з 11:00 до 15:00. Активне енергоспоживання в пікові години (17:00-22:00) може призвести до перевантаження електросистеми та аварій.

Нагадаємо:

Раніше в Укренерго повідомляли, що Росія почала атакувати об'єкти енергетики 20-25 дронами одночасно, а кількість уражень у 2026 році зросла на 36% порівняно з першим півріччям 2025 року.