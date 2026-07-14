Дрони атакували один з найбільших НПЗ півдня РФ – росЗМІ

Уночі безпілотники атакували Афіпський нафтопереробний завод у Краснодарському краї РФ, після чого на підприємстві виникла пожежа.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на місцевий оперативний штаб.

За даними російської влади, внаслідок атаки на території НПЗ сталася пожежа. Перші вибухи в районі заводу пролунали близько опівночі, після чого на підприємстві спалахнув сильний вогонь. ЗМІ пишуть, що пожежа виникла в районі резервуарного парку НПЗ.

Афіпський НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств на півдні Росії. Він виробляє бензин, дизельне пальне, дистиляти газового конденсату, важкі нафтові залишки та сірку, а також орієнтований на експортні поставки.

Попередня атака на підприємство сталася в ніч на 11 червня.

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Нагадаємо:

У російському Башкорстані повідомляють про вибухи і пожежу після атаки дронів по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", що за 1400 км від кордону з Україною.