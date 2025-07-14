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Один раз в 9 дней на 2 часа: на оккупированной Россией Донетчине возник острый дефицит воды

Виктор Волокита — 14 июля, 16:10
Один раз в 9 дней на 2 часа: на оккупированной Россией Донетчине возник острый дефицит воды

На захваченных российской армией территориях Донецкой области усилился дефицит воды.

Об этом пишет The Moscow Times.

Одна из самых острых ситуаций сложилась в Торезе Горловского района.

В центр города вода подается раз в три дня на 8 часов.

В селах дела обстоят еще хуже.

Например, в Пелагеевке, Будуправлении, Красной звезде, Зеленой роще воду включают раз в шесть дней на 1,5-3 часа.

А в поселках шахт "7-БИС" и "Объединенная" - раз в девять дней на 2 часа.

Местные жители жалуются, что даже с учетом графика вода поступает не всегда, а также не доходит до тех, кто живет выше первого этажа, из-за нехватки давления.

Напомним:

На севере Донецкой области в результате ремонта на водопроводе была приостановлена подача воды в четыре города.

вода Донецк

Донецк

Один раз в 9 дней на 2 часа: на оккупированной Россией Донетчине возник острый дефицит воды
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