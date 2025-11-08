Українська правда
На Харківщині загинув працівник енергетичного підприємства в результаті атаки РФ

Віктор Волокіта — 8 листопада, 12:31
Ілюстративне фото
ДТЕК

На Харківщині в результаті чергового масованого удару РФ по критичній інфраструктурі загинув співробітник одного з енергетичних підприємств, який був на робочому місці.

Про це повідомила Харківська ОВА.

"Через цю ворожу атаку частина області – тимчасово без світла. Є перебої з водопостачанням", - розповіли в ОВА, додавши, що діють аварійні графіки відключень електроенергії, щоб стабілізувати ситуацію в загальнонаціональній енергомережі.

В області розгорнуто Пункти Незламності.

"Усі профільні фахівці вже працюють на місцях ударів ворога. Обстежуємо постраждалі об'єкти, оцінюємо ступінь пошкоджень, щоб негайно приступити до відновлювальних робіт", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

8 листопада ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури у Київській, Кіровоградській, Полтавській, Харківській та Дніпропетровській областях.

