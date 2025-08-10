Украинская правда
В результате вражеского обстрела Днепропетровщины поезда будут курсировать с задержкой

Владимир Туник-Фриз — 10 августа, 11:17
Из-за российского обстрела участка железнодорожного сообщения на Днепропетровщине предусматривают задержку движения некоторых поездов.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Поезда, следующие по участку от Днепра до Запорожья и в обратном направлении будут приезжать на поврежденный участок под вспомогательным локомотивом и задержатся в пределах часа.

Поезд №92 Одесса - Краматорск и №824 Днепр - Харьков будут следовать через станцию Самар-Днепровский. Обратные рейсы этих поездов также будут следовать в объезд.

"Железнодорожники продолжают восстановление поврежденной инфраструктуры, чтобы как можно скорее вернуться к стандартному графику", - добавили в сообщении.

