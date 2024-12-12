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Міноборони оголосило тендери на понад 34 мільярди для ЗСУ у 2025 році: що закуплять

Олексій Артемчук — 12 грудня, 12:05
Міноборони оголосило тендери на понад 34 мільярди для ЗСУ у 2025 році: що закуплять
Getty Images

Міністерство оборони України ініціювало тендери на закупівлю тилового майна для Збройних Сил України на суму 34,2 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Державний оператор тилу (ДОТ, закупівельна організація Міністерства оборони) оголосив тендери на тилове забезпечення Збройних Сил України на 2025 рік загальною сумою 34,2 млрд грн.

Ключові напрямки закупівель:

  • харчові продукти — 24,4 млрд грн;
  • речове майно — 9,5 млрд грн;
  • пально-мастильні матеріали — 314,7 млн грн.

За словами заступника міністра оборони Дмитра Кліменкова, завчасне контрактування забезпечить стабільне постачання всього необхідного для військових: "У 2025 році плануємо виділити на тилове майно понад 67 млрд грн. Половина цієї суми вже покривається оголошеними тендерами".

"До кінця року буде завершено тендери на 550 000 пар літніх черевиків і 1 млн костюмів літніх польових. Це дозволить вчасно підготуватися до весняно-літнього періоду", – сказав директор департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський.

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Міноборони оголосило тендери на понад 34 мільярди для ЗСУ у 2025 році: що закуплять
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