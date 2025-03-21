Лідер "оборонки" Південної Кореї залучає 2,5 мільярда доларів для розширення за кордоном

Найбільший оборонний концерн Південної Кореї Hanwha Aerospace оголосив про розміщення акцій на 3,6 трлн вон (2,5 млрд дол) для фінансування міжнародної експансії.

Про це пише Financial Times.

Зазначається, що після цього акції компанії впали на 13% – це найбільше падіння з серпня 2023 року.

Продаж акцій стане найбільшим у Південній Кореї за три роки. Hanwha планує інвестувати 1,6 трлн вон (1,1 млрд дол) у будівництво заводів у Європі, США, Австралії та на Близькому Сході, а також у придбання часток в іноземних оборонних компаніях.

Аналітики кажуть, що Hanwha могла б профінансувати свої плани розширення за рахунок власного грошового потоку, посилаючись на стрімке зростання прибутків. Операційний прибуток Hanwha майже потроївся до 1,7 трлн вон (1,3 млрд дол) минулого року на тлі зростання доходів більш ніж на 40% до 11,2 трлн вон (8,4 млрд дол).

Аналітик Daol Investment & Securities Чхве Гван Шик зазначив: "Я згоден з необхідністю локалізації виробництва в Європі та на Близькому Сході і виходу на американський ринок винищувачів, але її метод фінансування викликає жаль".

Hanwha Aerospace нарощує присутність на глобальному ринку, оскільки західні країни збільшують військові витрати після вторгнення Росії в Україну. За два роки портфель замовлень компанії зріс більш ніж на 60% – до 32,4 трлн вон (23 млрд дол).

Нагадаємо:

Японські та південнокорейські оборонні компанії встановили рекордні показники на фондових ринках, оскільки Європа нарощує витрати на військову техніку після заяв Дональда Трампа про можливий вихід США з "парасольки безпеки".

Після початку великої війни Росії в Україні дохід від експорту провідної південнокорейського оборонної компанії Hanwha Aerospace зріс в 11 разів до 1,1 млрд дол, а її акції підскочили на 350%.