Франція відновила постачання авіапалива для винищувачів ЗСУ: вистачить на тривалий час

Франція відновила постачання авіаційного гасу для винищувачів Сил оборони.

Про це повідомили в міністерстві.

Франція відновила постачання авіаційного пального високої якості, обсягів якого вистачить на тривалий час забезпечення українських винищувачів.

Чергова партія, що оцінюється у 85 мільйонів гривень, днями вже перетнула кордон.

"Цьому також сприяють польські партнери, що взяли на себе частину логістичних витрат та інші організаційні питання", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Нагадаємо:

У лютому міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню повідомив, що його країна поставила в Україну перші винищувачі Mirage 2000.