Ексміністр економіки Шеремета мобілізувався до Cил оборони

Колишній міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета, який очолював відомство у 2014 році, мобілізувався до Нацгвардії України.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

У 2014 році Шеремета в уряді Арсенія Яценюка обіймав посаду міністра економіки з лютого по вересень. Він пішов з посади після конфлікту щодо кадрових рішень в уряді, зокрема через призначення на посаду заступника міністра - торгового представника Валерія П'ятницького, яке було проведено без узгодження з ним і без його подання.

Після відставки займався викладанням і консалтингом.

До призначення в уряд працював у Малайзії, де очолював Школу бізнесу при Міжнародному університеті. Також Шеремета є одним із засновників Києво-Могилянської бізнес-школи (kmbs).