ДОТ замовив шоломи на 664 мільйони: частково ціни зросли
Державне підприємство "Державний оператор тилу" 14 та 18 березня уклало контракти на постачання 78 000 балістичних шоломів на загальну суму 664,46 млн грн.
Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".
До 20 травня та 20 серпня постачальники мають поставити два види шоломів:
- 50 000 повнорозмірних шоломів (Тип 1, Вид 1) за ціною 8 490 грн/шт ($205)
- 28 000 шоломів з високою обрізкою (Тип 1, Вид 1) за 8 570 грн/шт ($207)
Обидва види відповідають 1 класу балістичного захисту, витримують влучання куль калібру 9 мм (Makarov, Luger) та осколкові ураження. Комплектація включає кріплення для навісного обладнання, енергопоглинаючі елементи та чохол у камуфляжі.
Основна відмінність моделей – форма та рівень покриття голови. Повнорозмірний шолом забезпечує максимальний захист потилиці та скроневої області, тоді як модель з високою обрізкою є легшою і сумісною із гарнітурами зв’язку.
Порівняння цін на повнорозмірні шоломи в цьогорічних тендерах військових частин показало, що ціни в угодах ДОТ нижчі — аналогічний шолом військові купували по 8 900 грн/шт ($214), повнорозмірні шоломи без чохла по 8 499 грн/шт ($205 та $201).
Аналіз контрактів оператора тилу 2024 рік свідчить, що ціна шоломів з високою обрізкою дещо зросла, тоді як вартість повнорозмірних шоломів повернулася до рівня початку 2024 року після значного зниження протягом року.
На кожен з трьох тендерів подалося по одному учаснику, тож підряди між собою розділили ТОВ "КМ Дісті", яке поставить шоломи "ТОР-Д", та ТОВ "НВП "Темп-3000" з шоломами "Каска-2М".
"НВП «Темп-3000" зареєстроване у 2001 році в Чернівцях і входить до групи "Темп-3000" з 18 підприємств. Засновником Темпу є АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Економікс" Станіслава Лєснікова (50%) та Юрій Євтушенко (50%).
"КМ Дісті" зареєстрована у 2013 році в Києві. Директором і співвласником (5%) є Тарас Розквас, 95% компанії належить ТОВ "Квазар-Мікро", серед співвласників якої Євгеній Уткін, Володимир Пестенков, Максим Агєєв та громадянин Канади Богдан Купич.
"Квазар-Мікро" також володіє 68% ТОВ "ЮА.РПА", керівником і співвласником якої є Ігор Кабаненко — адмірал, з квітня по жовтень 2014 року був заступником міністра оборони, доки його не звільнили згідно із законом "Про очищення влади".
Нагадаємо:
Державне підприємство Міноборони "Державний оператор тилу" та військова частина 2276 Національної гвардії України уклали контракти на постачання бронежилетів на загальну суму 1,01 млрд грн.