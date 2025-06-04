Рекордна конкуренція: агенція Міноборони отримала 200 заявок на постачання харчів для ЗСУ

Держпідприємство "Державний оператор тилу" (ДОТ) Міністерства оборони отримало рекордну кількість заявок на тендерах на постачання продуктів харчування для Збройних сил України у другому півріччі 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба ДОТ.

Загалом на харчові тендери, які відбулися минулого тижня на Prozorro, заявки подали 207 учасників ринку.

Зазначається, що ДОТ провів тендери на закупівлю харчів за 16 лотами, загальна очікувана вартість закупівлі – понад 22,5 млрд грн. Відтак, у середньому надійшло щонайменше 10 пропозицій на кожен лот.

Найбільша конкуренція спостерігалась на лот по Запорізькій області – 17 пропозицій, очікувана вартість – понад 527 млн грн.

До торгів долучилися і нові гравці: 7 компаній подали свої пропозиції вперше.

Наразі триває перевірка переможців на відповідність кваліфікаційним вимогам, тому компанії, які постачатимуть продукти для ЗСУ у другому півріччі, ще не визначені.

Нагадаємо:

Господарський суд Києва відмовив у задоволенні позову ТОВ "Асікс груп" до ДП Міноборони "Державний оператор тилу" (ДОТ) та ТОВ "Гарна страва" про визнання недійсним рішення та угоди про постачання харчових продуктів, укладених ДОТ та компанією за 1,1 млрд грн.