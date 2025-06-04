Рекордная конкуренция: агентство Минобороны получило 200 заявок на поставку продуктов для ВСУ

Госпредприятие "Государственный оператор тыла" (ГОТ) Министерства обороны получило рекордное количество заявок на тендерах на поставку продуктов питания для Вооруженных сил Украины во втором полугодии 2025 года.

Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия.

Всего на пищевые тендеры, которые состоялись на прошлой неделе на Prozorro, заявки подали 207 участников рынка.

Отмечается, что ДОТ провел тендеры на закупку продуктов по 16 лотам, общая ожидаемая стоимость закупки - более 22,5 млрд грн. Следовательно, в среднем поступило не менее 10 предложений на каждый лот.

Наибольшая конкуренция наблюдалась на лот по Запорожской области - 17 предложений, ожидаемая стоимость - более 527 млн грн.

К торгам присоединились и новые игроки: 7 компаний подали свои предложения впервые.

Сейчас продолжается проверка победителей на соответствие квалификационным требованиям, поэтому компании, которые будут поставлять продукты для ВСУ во втором полугодии, еще не определены.

Напомним:

Хозяйственный суд Киева отказал в удовлетворении иска ООО "Асикс групп" к ГП Минобороны "Государственный оператор тыла" (ДОТ) и ООО "Гарна страва" о признании недействительным решения и соглашения о поставках пищевых продуктов, заключенных ДОТ и компанией за 1,1 млрд грн.