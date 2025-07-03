В Україні дозволять використовувати деревину зі згорілих лісів для фортифікацій

Кабінет міністрів України дозволить використовувати для облаштування укріплень деревину з постраждалих від пожеж лісів у прифронтових регіонах.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками наради за участі урядовців на Донеччині.

"Фортифікації та потреби військових. Обговорили можливість використання деревини з постраждалих від пожеж лісів регіону для оборонних цілей. Міндовкілля готує відповідні рішення", - зазначив Шмигаль.

Він розповів, що наразі триває робота над розробкою механізму компенсації аграріям за землю, на якій облаштовані фортифікації.

"За пропозицією Мінагрополітики напрацьовується механізм компенсації аграріям за землю, на якій розташовані фортифікації. Компенсувати ці збитки повинна Росія. Дав доручення оцінити можливість внесення відповідного пункту до реєстру збитків", – наголосив Шмигаль.

Нагадаємо:

Військові частини Держспецслужби транспорту Міністерства оборони у квітні замовили будівництва фортифікацій на 4,74 млрд грн.