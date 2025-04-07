Через Міноборони замовили фортифікацій на 5 мільярдів за засекреченими цінами

Військові частини Держспецслужби транспорту Міністерства оборони за останні два тижні замовили будівництва фортифікацій на 4,74 млрд грн.

Про це пишуть "Наші гроші" із посиланням на Prozorrо.

Видання зазначає, що минулого тижня замовники повідомляли назви підрядників. Останнім часом вони майже нічого не розкривають.

Тільки по двох найбільших замовленнях на 922 млн і 770 млн грн вказано, що йдеться про смуги невибухових загороджень у Донецькій області. При цьому невідомим підрядникам замовили не лише самі роботи, а й розроблення проєктно-кошторисної документації.

Найменування підрядників і кошторисних цін будматеріалів не оприлюднили.

Замовниками будівництва виступають військові частини Т0140, Т0150, Т0160 та Т0170 із системи Державної спецслужби транспорту Міністерства оборони.

З квітня 2024 року ДССТ очолює Олександр Яковець, що раніше очолював інженерні війська Командування Сил підтримки ЗСУ.

"Таким чином згорнута минулорічна практика, коли фортифікації замовляли через обладміністрації та місцеві служби відновлення", - написало видання.

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