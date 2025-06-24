Агенція Міноборони не змогла закупити халяльні та кошерні сухпайки для ЗСУ

ДП "Державний оператор тилу" МОУ 19 червня відмінив закупівлю добових наборів продуктів для військових, які мали включати халяльні та кошерні.

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на "Прозорро".

До кінця року планували законтрактувати 180 тисяч сухпайків на 61,05 млн грн. Кожен ящик мав містити дев’ять раціонів: сім звичайних, один халяльний і один кошерний.

Оголосили чотири лоти по 45 тисяч наборів, однак жоден не отримав пропозицій від учасників.

Намір розширити перелік раціонів виник ще восени 2024 року після опитування в застосунку "Армія+". З понад 9 тисяч опитаних військових близько 25% вказали на потребу в інклюзивному харчуванні – з урахуванням релігійних, медичних або етичних обмежень.

У квітні 2025 року Міноборони затвердило нову технічну специфікацію. До звичних 14 меню додали ще чотири – два халяльні для військових, які дотримуються ісламських харчових норм, та два кошерні – для тих, хто сповідує юдаїзм.

Вони передбачають страви з баранини, яловичини, курки та індички. Як і звичайні сухпайки, раціони складаються з трьох прийомів їжі (сніданку, обіду та вечері) і містять: галети, сухарі, перші та другі страви в реторт-пакетах, каву, цукор, мед, джем, спеції, серветки та одноразові ложки.

‎Нові технічні специфікації (ТС) враховують не лише релігійні стандарти, але й високі вимоги до сертифікації, пакування та контролю.

Згідно з ТС халяльні набори мають супроводжуватись сертифікатом Халяль. Його видає офіційний орган мусульман України зі статусом "Духовного управління" або іноземна установа, яка має акредитацію в країнах Організації ісламського співробітництва.

Сертифікат видається після перевірки всіх етапів виробництва. Окрім цього, первинне пакування продуктів має відбуватись під наглядом експерта Халяль, а на упаковці обов’язково має бути відповідне маркування.

Ті самі правила діють і для кошерних меню: сертифікат Кошер може видати лише зареєстрований в Україні орган, який уповноважений релігійними організаціями іудейських громад. Виробничі процеси так само перевіряються, первинне пакування – під контролем експерта Кошер, на наборі ‒ відповідне маркування.

У ДОТ уточнили, що 15 квітня 2025 року набрала чинності оновлена технічна специфікація на добові польові набори продуктів, яка, окрім традиційних раціонів, передбачає також інклюзивні, зокрема халяльні та кошерні.

"Це абсолютно новий предмет закупівлі не лише для ЗСУ, а й для ринку в цілому – станом на дату підписання ТС у жодного виробника не були наявні сертифікати відповідності по процесах виробництва реторт-пакетів", - зазначено в повідомленні агенції.

Після доведення оновлених заявок ДОТ оголосив закупівлю, яка, відповідно до доведеної потреби, передбачала спільне розміщення в одному ящику як стандартних, так і інклюзивних раціонів. Проте, враховуючи технологічну складність виготовлення інклюзивних наборів та вимогу спільного пакування, жоден учасник не подав пропозицію – така модель наразі відсутня на ринку у виробників.

У зв’язку з цим ДОТ разом з Центральним управлінням інженерно-інфраструктурного забезпечення переглядає підходи до формування групового пакування сухпаїв і, як результат, лотів для процедури закупівлі. Після узгодження будуть оголошені нові торги, оскільки за результатами декількох ринкових консультацій виробники підтвердили зацікавленість у налагодженні масового виробництва халяльних та кошерних сухпайків.

Нагадаємо:

ДП "Державний оператор тилу" МОУ наприкінці січня уклало сім контрактів на постачання 1,4 млн добових польових наборів продуктів (ДПНП) за нормою №15 на 2025 рік.