Суд покарав підприємця, який невчасно постачав військовим крупу

Господарський суд Полтавської області оштрафував підприємця Сергія Ващенка за неналежне виконання угоди щодо постачання військовій частині пшениці.

Про це свідчить рішення суду від 3 квітня.

У жовтні 2024 року військова частина Національної гвардії України, номер якої прихований у Судовому реєстрі, замовила ФОП Ващенко Сергій Володимирович 100 тис кг пшеничної крупи за 1,3 млн грн.

Згідно з умовами угоди, підприємець повинен був не пізніше п`ятого числа кожного місяця або в інші дні за проханням замовника постачати частинами пшеничну крупу.

Ващенко несвоєчасно постачав товар. Тому військова частина повідомила підприємця про односторонню відмову від договору з 26.11.2024 і направила йому претензію щодо сплати пені у розмірі 16,5 тис грн та 20 тис грн штрафу, на яку підприємець не відреагував.

Після цього Київська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону звернулася до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій з Ващенка у розмірі 36,5 ти грн. Суд підтримав позицію прокуратури і призначив заплатити ці кошти.

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