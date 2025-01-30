Бізнес підтримує посилення відповідальності для ТЦК і ВЛК за порушення мобілізації

Бізнес підтримує вдосконалення законодавства для недопущення порушень зі сторони уповноважених представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), голів та членів військово-лікарських комісій (ВЛК).

Про це повідомила пресслужба Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА).

"Після посилення процесів мобілізації, а також змін, що відбувалися в процесі бронювання та отримання статусу критичності, фіксується значна кількість випадків, коли навіть заброньованих співробітників критично важливих підприємств намагаються мобілізувати, а також коли ВЛК відбувається досить формально, без надання можливості зібрати всі необхідні документи для підтвердження стану здоров’я", - повідомляє ЄБА.

Це призводить до ускладнення або навіть зупинок роботи компаній, має негативний вплив на економіку та, відповідно, на надходження до бюджету. Крім того, витрачаються час та ресурси на доведення необхідності збереження висококваліфікованих спеціалістів в економіці.

27 січня у Верховній Раді України було зареєстровано законопроєкт №12442 щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства при мобілізації.

"Асоціація вітає таку законодавчу ініціативу. Після посилення відповідальності бізнесу за мобілізаційні процеси цей законопроєкт є логічним продовженням реформи мобілізаційного законодавства, адже посилення відповідальності має відбуватися для усіх сторін процесу", – сказано в заяві ЄБА.

На думку бізнесу, ухвалення законопроєкту може збалансувати систему державного управління та створити прозорі та справедливі умови для усіх сторін, запобігти корупційнм зловживанням, а також гарантувати критичному для роботи економіки бізнесу стабільну роботу та прогнозованість виробничих процесів.

Нагадаємо:

27 січня у Верховній Раді було зареєстровано законопроєкт №12442 про внесення змін до Кримінального кодексу щодо запровадження кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинені керівниками ТЦК та СП, головами та членами ВЛК.