Бизнес поддерживает усиление ответственности для ТЦК и ВЛК за нарушение мобилизации

Бизнес поддерживает совершенствование законодательства для недопущения нарушений со стороны уполномоченных представителей территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), председателей и членов военно-врачебных комиссий (ВВК).

Об этом сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

"После усиления процессов мобилизации, а также изменений, происходивших в процессе бронирования и получения статуса критичности, фиксируется значительное количество случаев, когда даже забронированных сотрудников критически важных предприятий пытаются мобилизовать, а также когда ВВК происходит достаточно формально, без предоставления возможности собрать все необходимые документы для подтверждения состояния здоровья", - сообщает ЕБА.

Это приводит к осложнению или даже остановкам работы компаний, имеет негативное влияние на экономику и, соответственно, на поступления в бюджет. Кроме того, тратятся время и ресурсы на доказательство необходимости сохранения высококвалифицированных специалистов в экономике.

27 января в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект №12442 о введении уголовной ответственности за нарушение законодательства при мобилизации.

"Ассоциация приветствует такую законодательную инициативу. После усиления ответственности бизнеса за мобилизационные процессы этот законопроект является логическим продолжением реформы мобилизационного законодательства, ведь усиление ответственности должно происходить для всех сторон процесса", - сказано в заявлении ЕБА.

По мнению бизнеса, принятие законопроекта может сбалансировать систему государственного управления и создать прозрачные и справедливые условия для всех сторон, предотвратить коррупционные злоупотребления, а также гарантировать критическому для работы экономики бизнесу стабильную работу и прогнозируемость производственных процессов.

Напомним:

27 января в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект №12442 о внесении изменений в Уголовный кодекс относительно введения уголовной ответственности за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенные руководителями ТЦК и СП, председателями и членами ВВК.