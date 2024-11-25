Новини 25 листопада: поляки готують нові блокування кордону, обмеження світла збільшуються

Про електроенергію: У вівторок 26 листопада графіки відключення електроенергії будуть застосовувати з 7:00 до 10:00 та з 14:00 до 21:00.

Енергетики оприлюднили графіки погодинних відключень світла для споживачів Києва, Київщини, Одещини та Дніпропетровщини.

Про блокування пункту пропуску на кордоні: Ввечері у неділю, 24 листопада, польські фермери припинили блокування пункту пропуску "Медика – Шегині".

Припинення блокування польськими фермерами пропускних пунктів на кордоні з Україною тимчасове - акції протесту можуть поновитися в грудні та будуть набагато масштабнішими.

Про ЄБРР: Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) категорично заявляє, що не надаватиме фінансування українським компаніям, зокрема ДТЕК, які контролюються олігархами.

Про "тисячу Зеленського": Близько 2 мільйонів українців зможуть отримати одноразову допомогу в межах програми "Зимова єПідтримка" у розмірі 1 000 грн через "Укрпошту".

Ексклюзив ЕП

Держава компенсуватиме 15% за купівлю українського обладнання: як працює програма

В Україні запустили програму компенсації 15% за купівлю вітчизняного обладнання. Хто може взяти участь у програмі та на яких умовах?