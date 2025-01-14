Українці не поспішають купувати житло через воєнні ризики попри вигідні ціни – НБУ

Українці через воєнні ризики українці не готові інвестувати кошти в придбання житла, хоча цінові умови на ринку нерухомості в Україні сприятливіші, ніж до повномасштабного вторгнення РФ.

Про це повідомляють фахівці Національного банку у грудневому Звіті про фінансову стабільність.

Зазначається, що про поліпшення цінових умов на ринку нерухомості свідчить зниження до свого довгострокового середнього показника "ціна до оренди" – купівля житла стає вигіднішою порівняно з його орендою.

Крім того, В НБУ фіксують історично мінімальні значення показника "ціна до доходу" – в середньому придбання 70 кв м житла в Києві для родини коштуватиме еквівалент її 10-річного доходу.

Проте, попит на купівлю житла досі не відновився до рівня до повномасштабного вторгнення, хоч і поволі пожвавлюється.

Як додали в НБУ, вартість квадратного метра на вторинному ринку в доларовому еквіваленті в столиці та на заході України переважно стала, а в інших регіонах навіть знижується.

До того ж умови на ринку визначає покупець: фактична ціна продажу квартир досі на чверть нижча за усереднені ціни оголошень.

При цьому вартість житла на первинному ринку зростає, передусім у західних регіонах, водночас спорудження нового житла триває досить повільно з огляду на брак ресурсів, зокрема робочої сили.

Тож, з огляду на повільне поповнення пропозиції внаслідок нового будівництва, ризики нестачі нового якісного житла в майбутньому зберігаються.

Частка угод із залученням іпотеки в другому півріччі 2024 року скоротилася до 4% порівняно із 5% у першому, що співмірно з показниками 2021 року. Майже половину всіх кредитів з початку року банки видали на об’єкти в Києві та Київській області.

Зниження ролі іпотеки пояснюється сповільненням нині ключової для покупців нерухомості програми "єОселя" через зміну її дизайну та обмеженість ресурсів.

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Два роки "єОселі": що змінилося в програмі та які нові умови пропонують українцям

Нагадаємо:

Державна програма "єОселя" домінує на ринку та не залишає простору для розвитку ринкової іпотеки.