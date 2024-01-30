Налог на жилую недвижимость: кто и сколько должен заплатить

При заключении договора купли-продажи недвижимости необходимо уплатить ряд обязательных платежей - государственную пошлину, налог на доход физических лиц (НДФЛ), военный и пенсионный сбор.

ЭП рассказывает подробнее, какие нужно платить налоги на жилую недвижимость.

Обязательные платежи

Государственная пошлина - это оплата нотариального удостоверения того факта, что право собственности от продавца переходит к покупателю. Этот платеж платит продавец в размере 1% от стоимости недвижимости.

Зато покупатель должен уплатить 1% от стоимости имущества, но в качестве пенсионного сбора.

Кроме этого продавец должен уплатить НДФЛ, его размер зависит от нескольких факторов. Так, первая продажа квартиры в году осуществляется без НДФЛ.

Если же человек второй раз за год продает квартиру, то должен уплатить 5% НДФЛ, третий и последующие продажи - 18% НДФЛ. Кроме этого, если до продажи квартира находилась в собственности менее трех лет, НДФЛ уплачивается на уровне 18%.

Исключением является продажа недвижимости, которую получили в наследство.

Вместе с НДФЛ продавец уплачивает и военный сбор в размере 5% от стоимости недвижимости. До 2025 года ставка военного сбора составила 1,5%.

Налог "на роскошь"

Ежегодно владельцам недвижимого имущества определенной квадратуры начисляется так называемый налог на роскошь. Налогообложению подлежат квартиры площадью от 60 квадратных метров, дома площадью от 120 квадратных метров и различные типы жилой недвижимости, в частности их доли от 180 квадратных метров.

Уплатить налоги нужно только за "лишние" квадратные метры. То есть, если в собственности есть квартира 80 квадратных метров, налогообложению подлежат только 20 квадратных метров.

Размер налога определяется по решению сельского, поселкового или городского совета в зависимости от месторасположения недвижимости. Узнать ставку в своей области можно на сайте налоговой.

Ставка налога рассчитывается в процентах от минимальной заработной платы на 1 января отчетного года, и не может превышать 1,5% за квадратный метр. Уплатить налог "на роскошь" нужно до 1 июля следующего года, то есть налог за 2024 год оплачивается в 2025 году, а за 2025 год - в 2026 году.

Если нужно уплатить налоги за 2024 год, они будут рассчитываться от минимальной зарплаты в размере 7,1 тыс. грн.

С помощью онлайн-калькулятора можно рассчитать, сколько налога придется заплатить.

Если же у человека есть право собственности на объект недвижимости, общая площадь которого превышает 300 квадратных метров (для квартиры) и 500 квадратных метров (для дома), сумма налога увеличивается на 25 тысяч гривен в год.

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Напоминаем:

Украинцы из-за военных рисков украинцы не готовы инвестировать средства в приобретение жилья, хотя ценовые условия на рынке недвижимости в Украине более благоприятные, чем до полномасштабного вторжения РФ.