На кордоні з Польщею незаконно привласнили землю оборони

Господарський суд Волинської області скасував держреєстрацію комунальної власності на земельну ділянку, яка знаходиться у Володимирському районі Волинської області на кордоні з Польщею і відноситься до земель оборони.

Про це свідчить рішення суду від 10 березня.

У 2013 в Державному земельному кадастрі зареєстровано земельну ділянку з кадастровим номером 0721183200:09:000:0005, площею 3,31 га, для сільськогосподарського призначення.

Вона знаходиться між лінією державного кордону з Польщею, який проходить по річці Західний Буг, та лінією прикордонних інженерних споруджень.

У 2018 році ГУ Держгеокадастру у Волинській області передало цю ділянку Литовезькій сільській раді у комунальну власність разом з іншими землями площею 1475 га, які розташовані за межами населених пунктів Заставненської, Заболотцівської, Мовниківської та Литовезької сільських рад.

У 2019 держреєстратором Білинець Х.О. було зареєстровано землю площею 3,31 га у Держреєстрі речових прав на нерухоме майно за Литовезькою сільрадою.

У 2024 році Волинська обласна військова адміністрація повідомила Волинську спеціалізовану прокуратури у сфері оборони Західного регіону, що їй не було відомо про факт передання у комунальну власність цієї ділянки. Після цього прокуратура звернулася до суду з позовом про скасування реєстрації, оскільки земельна ділянка безпідставно вилучена з державної власності.

Суд зауважив, що землі оборони можуть перебувати лише в державній власності, а землі у межах прикордонної смуги, не можуть передаватись у комунальну та приватну власність. Тому скасував держреєстрацію.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва повністю відмовив у позові спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону, яка хотіла відсудити землі Міністерства оборони у Львівській області.