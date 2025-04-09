Фонд держмайна закликав аграрну академію надати дані про земельні ділянки

Фонд державного майна України (ФДМ) закликав Національну аграрну академію наук (НААН) до прозорості та діалогу і наполягає на наданні інформації щодо 1736 земельних ділянок загальною площею 135 тис га та їхнього реального використання для наукових цілей.

Про це повідомила пресслужба ФДМ.

"Жодного "заволодіння" землею не відбувається. Йдеться виключно про передачу частини земель, які не використовуються або використовуються неефективно, до державного підприємства "Резерв" для прозорого управління. Ці землі не продаються, не приватизуються й не вилучаються з державної власності", - повідомив ФДМ.

При цьому зазначається, що ДП "Резерв" є другим оператором проєкту "Земельний банк", яке створено для ефективної передачі державних земель у користування на конкурентних засадах через систему "Prozorro.Продажі".

У ФДМ наголосили, що не мають наміру вилучати в НААН земельні ділянки, які реально використовуються для польових досліджень, селекції, тваринництва чи підготовки кадрів. Не йдеться також про земельні ділянки, які належать закладам освіти, а лише про землі, які перебувають у користуванні НААН, однак не мають підтвердження щодо їхнього наукового призначення.

ФДМ акцентував на тому, що продуктивність означає не гектари, а результат, і навів як приклад отримані 2024 року НААН 3,4 млрд грн із 276 тис. га, які перебувають у землекористуванні академії.

Нагадаємо:

За пів року онлайн-аукціонів "Земельного банку" понад 20 тис. га державних сільгоспземель передали в законне користування. За них сплачено 584,9 млн грн.