Ринок сільгоспземель різко скоротився

У серпні кількість угод купівлі-продажу сільгоспземель скоротилася на 17,6% порівняно з липнем: це найбільш різке скорочення від початку року і надалі середня вартість землі в Україні може знизитися.

Про це пише галузеве видання Latifundist.com.

У серпні кількість угод купівлі-продажу сільгоспземель скоротилася на 17,6% порівняно з липнем: за місяць було укладено 8255 угод проти 10013 у липні.

Сумарна площа проданих земельних ділянок скоротилася на 18% — з 19,8 тис. га до 16,3 тис. га, повідомив старший науковий співробітник Інституту аграрної економіки Ігор Юрченко.

Водночас середня вартість землі майже не змінилася. У серпні вона становила 60,4 тис. грн/га проти 60,9 тис. грн/га місяцем раніше, знизившись лише на 0,8%.

За словами Юрченка, серпневе скорочення обороту стало найбільш різким від початку 2026 року. Навесні та влітку ринок сповільнювався поступово — на кілька відсотків щомісяця.

В Інституті пояснюють відносну стабільність середньої ціни зміною структури ринку. У серпні зросла частка угод в областях, де гектар коштує дорожче, водночас частка регіонів із нижчими цінами скоротилася. Це компенсувало зниження вартості землі в окремих областях.

Найпомітніше серед провідних регіонів земля подешевшала на Хмельниччині — на 17,5%. Середня ціна знизилася з 79,3 тис. грн/га у липні до 65,4 тис. грн/га у серпні. При цьому частка області в загальній кількості угод зросла.

У Чернігівській області, навпаки, зниження ціни супроводжувалося скороченням частки регіону на ринку.

Загальнонаціональний показник у −0,8% не відображає реальної ситуації в окремих регіонах, де цінова корекція була значно глибшою, зазначили в Інституті аграрної економіки.

За оцінкою Юрченка, якщо у вересні темпи сповільнення збережуться, структурний ефект може вже не компенсувати зниження цін, унаслідок чого середня вартість землі по Україні може знизитися відчутніше.

Нагадаємо:

Раніше у Мінекономіки розповіли, що ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році змінився. На початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, тепер – якість та розташування ділянок.

Раніше тодішній генеральний директор "Земельного банку" Ярослав Ярославський повідомив, що за перший рік роботи державного оператора "Земельний банк" було оголошено аукціонів суборенди державних сільгоспземель загальною площею 68,5 тис. га, проведено торгів на 64,5 тис. га, а аграріям у законне користування передали 53,2 тис. га державних земель.