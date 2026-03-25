Ворог вдарив по енергетиці Славутича: у місті зникло світло

Росіяни вранці 25 березня вдарили по енергетиці Славутича (Київська область), в результаті ранкової атаки місто тимчасово залишилося без централізованого електропостачання.

Про це повідомив голова Київської ОВА Микола Калашник.

З його даними, без світла — близько 21 тисячі мешканців.

"Критична інфраструктура переведена на резервні джерела живлення. Соціальні заклади функціонують на генераторах", - розповів Калашник.

За його інформацією, зв'язок і інтернет залишаються доступними.

Енергетики вже працюють, щоб якнайшвидше відновити електропостачання.

24 березня через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі в окремих регіонах України були запроваджені аварійні відключення електроенергії.