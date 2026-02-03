Обстріл РФ пошкодив транспортну інфраструктуру Києва

Унаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 3 лютого в Києві зафіксовані пошкодження окремих об'єктів дорожньо-шляхового господарства.

Про це інформують у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, на одній із вулиць Печерського району частково пошкоджений провід та елементи підвіски контактної мережі. Фахівці підприємства виконують відновлювальні роботи.

Також вибуховою хвилею частково пошкоджено скло в одному зі службових приміщень КП "Київпастранс" у Дніпровському районі.

Крім того, на станції метро "Дарниця" в одному із вестибюлів зафіксовано пошкодження стіни у службовому приміщенні. У касовій залі виявлено наскрізні отвори у двох вікнах.

За інформацією КМДА, пошкодження світлофорних об'єктів не зафіксовані. Мережу зовнішнього освітлення продовжують перевіряти фахівці.

Нагадаємо:

Вночі проти 3 лютого атакою РФ був сильно пошкоджений об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва, що залишаються без опалення.