Українська правда
Усі розділи
Укр Рос
Підтримати УП
Укр Рос

Обстріл РФ пошкодив транспортну інфраструктуру Києва

Альона Кириченко — 3 лютого, 16:30
Обстріл РФ пошкодив транспортну інфраструктуру Києва
Getty Images

Унаслідок ворожого обстрілу у ніч проти 3 лютого в Києві зафіксовані пошкодження окремих об'єктів дорожньо-шляхового господарства.

Про це інформують у Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.

Зокрема, на одній із вулиць Печерського району частково пошкоджений провід та елементи підвіски контактної мережі. Фахівці підприємства виконують відновлювальні роботи.

Також вибуховою хвилею частково пошкоджено скло в одному зі службових приміщень КП "Київпастранс" у Дніпровському районі.

Крім того, на станції метро "Дарниця" в одному із вестибюлів зафіксовано пошкодження стіни у службовому приміщенні. У касовій залі виявлено наскрізні отвори у двох вікнах.

За інформацією КМДА, пошкодження світлофорних об'єктів не зафіксовані. Мережу зовнішнього освітлення продовжують перевіряти фахівці.

Нагадаємо:

Вночі проти 3 лютого атакою РФ був сильно пошкоджений об'єкт інфраструктури, який забезпечує теплопостачання в понад 1100 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах Києва, що залишаються без опалення.

транспорт війна інфраструктура

війна

Обстріл РФ пошкодив транспортну інфраструктуру Києва
Енергетики ДТЕК потрапили під обстріл на Донеччині, є поранений
НБУ повідомив про залишок на рахунку для потреб оборони: скільки грошей надійшло у січні

Останні новини