Зазнають атак кожні п'ять днів: українські порти виконали план перевалки на 98% попри обстріли

За перший квартал 2026 року українські порти виконали план перевалки на 98% – понад 21 млн тонн вантажів.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

За його словами, від початку року порти зазнають атак у середньому кожні п'ять днів. Пошкоджено 193 об'єкти інфраструктури та 25 цивільних суден.

"Попри це, робота не зупиняється. Основну частину перевалки традиційно складають зернові – понад 11.6 млн тонн. Також стабільно працює сегмент металопродукції – 1.2 млн тонн", – поінформував міністр.

Крім цього, за три місяці оброблено понад 63 000 TEU контейнерних перевезень. Це на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Кулеба зазначив, що з початку роботи Українського морського коридору у вересні 2023 року ним оброблено понад 190 млн тонн вантажів, з яких понад 110 млн тонн – зернові.

У січні-лютому 2026 року Україна експортувала 9,95 мільйона тонн сільськогосподарської продукції на чотири мільярди доларів, а валютна виручка зросла на 9,3%. Зокрема експорт кукурудзи зріс на 20% – з 4,7 млн тонн до 5,6 млн тонн.