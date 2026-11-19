У місті Кременчуці Полтавської області ворожий БпЛА атакував промислове підприємство.

Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА.

Інформації щодо постраждалих до екстрених служб не надходило. Інформації про постраждале підприємство у повідомленні не надають.

Нагадаємо:

Російські війська втретє за кілька днів атакували газовиків групи "Нафтогаз" – цього разу в Чугуєві на Харківщині поранено водія аварійної бригади.

Внаслідок чергової російської атаки руйнування зафіксовані в дванадцяти областях України, ворог вночі атакував енергетику, цивільні підприємства, житлові будинки.