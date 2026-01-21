Українська правда
Ворог атакував промислову інфраструктуру на Одещині

Володимир Тунік-Фриз — 21 січня, 09:22
Ілюстративне фото

У ніч з 20 на 21 січня росіяни знову масовано атакував безпілотниками південь Одещини, внаслідок чого було пошкоджено житлову та промислову інфраструктуру.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Одна людина постраждала внаслідок атаки ворога, за попередньою інформацією, поранення ноги отримав 50-річний чоловік, його госпіталізували.

Було зруйновано складську будівлю з меблевими виробами.

"Пожежі, що виникли, оперативно ліквідовано рятувальниками. Усі профільні служби працюють над усуненням наслідків ворожих обстрілів", – сказав Кіпер.

Нагадаємо:

В кількох регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі.

Дві людини загинули та ще одна постраждала внаслідок російських ударів по Дніпропетровській області уночі 21 січня.

