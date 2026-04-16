Російська ракета пошкодила недобудову у Києві, постраждали будівельники

Під час російської атаки на Київ одна з ракет розірвалася поряд з будівельним майданчиком девелоперської компанії SAGA Development на Почайній, поранення отримали шестеро будівельників.

Про це повідомив засновник і керівник компанії SAGA Development Андрій Вавриш.

"Унаслідок чергової російської атаки вибух стався в безпосередній близькості до нашого проєкту Boston Creative House", – написав він у Facebook.

Вавриш розповів, що ракета розірвалася поруч із будівельним майданчиком.

"Унаслідок ударної хвилі постраждали наші будівельники. Шестеро людей були госпіталізовані. Двоє з них зараз перебувають у важкому стані, їм проводять операції", – говориться у повідомленні.

За його словами, основну хвилю прийняв на себе звичайний будівельний вагончик, що стояв поруч з місцем вибуху.

"Можливо, саме він уберіг людей, які були за ним. І за це сьогодні хочеться окремо подякувати долі", – написав він у Facebook.

Сам об'єкт зазнав серйозних пошкоджень: вибиті вікна і фасадні елементи, пошкоджені внутрішні частини будівлі, техніка, будівельний майданчик.

Вавриш зазначив, що інфраструктура компанії вже неодноразово зазнавала пошкоджень унаслідок російських ударів.

"Сьогоднішній удар теж вплине на строки. Так, ми будемо змушені коригувати дату введення в експлуатацію. Але ні війна, ні руйнування, ні залякування нас не зупинять", – написав він у соцмережі.

Чотири людини, серед яких дитина, загинули та 54 постраждали внаслідок російських ударів по Києву вночі 16 квітня; руйнування зафіксували у Подільському, Оболонському, Шевченківському та Деснянському районах. Унаслідок атаки сталось загорання припаркованих автомобілів, пошкоджено складську будівлю, шиномонтаж та магазин.

У столиці внаслідок російської атаки, що пошкодила будівлю, перекрили частину вулиці, що зумовило зміни у русі громадського транспорту.