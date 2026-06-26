На конференції у Гданську залучили 18 млн доларів для Укрзалізниці

Укрзалізниця залучила майже 18 млн доларів у Гданську

Майже 18 млн доларів міжнародної підтримки залучили для реалізації нових проєктів Укрзалізниці під час Ukraine Recovery Conference 2026.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба в Telegram.

Найбільший пакет підтримки – 10 млн дол. грантового фінансування в межах проєкту RELINC, який реалізується за підтримки Світового банку та Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF).

Кошти спрямують на захист критичної залізничної інфраструктури, щоб забезпечити безперервність пасажирських перевезень, евакуаційних та гуманітарних рейсів.

Ще близько 6 млн євро грантового фінансування надали PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. у межах програми "Interreg NEXT Польща – Україна 2021–2027".

Проєкт передбачає модернізацію інфраструктури на лінії №101 у Верхраті та реконструкцію вокзалу у Львові із створенням повністю безбар'єрного простору: нових платформ, ліфтів, ескалаторів та сучасної інфраструктури для маломобільних пасажирів.

Окремим напрямом є підготовка до впровадження Європейської системи управління залізничним рухом (ERTMS).

Разом із Swedfund International AB було залучено 1 млн євро грантового фінансування для розробки стратегії впровадження ERTMS – одного з ключових елементів інтеграції української залізниці до єдиної транспортної мережі Євросоюзу.

Нагадаємо:

Раніше Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів Білоруської залізниці в управління АТ "Укрзалізниця" – до завершення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Також у червні Кулеба повідомляв, що від початку 2026 року парк Укрзалізниці збільшився на 15 нових пасажирських вагонів, усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року.