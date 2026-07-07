Укрнафта отримала в управління арештовані корпоративні права Укрнафтобуріння

Кабінет Міністрів погодив передачу в управління АТ "Укрнафта" арештованих корпоративних прав ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння".

Про це повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.

"Йдеться про 10% частку в статутному капіталі компанії, що належить JKX Ukraine B.V. Актив вже передано судом АРМА в межах чинного кримінального впровадження", – говориться у повідомленні.

Рішення ухваленне за процедурою виняткового випадку відповідно до закону України про АРМА, зазначили у відомстві.

Цей механізм застосовують, коли арештовані активи потребують управління для запобігання переривання їхньої роботи, що може призвести до виникнення надзвичайних ситуацій або збоїв у тепло-, енерго-, електро-, водопостачанні або водовідведенні або постачанні природного газу.

"Частка у видобувній компанії потребує управителя з досвідом у нафтогазовому секторі і Укрнафта має таку експертизу", — зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Петрук.

Корпоративні права передають не у власність, а в управління, яке триватиме до завершення необхідних процесуальних заходів, наголосили у міністерстві.

До переліку активів входять 5925 акцій ПрАТ "Видобувна компанія "Укрнафтобуріння"", що становлять 10% статутного капіталу компанії. Арешт на них накладено ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 11 березня 2026 року.

Нагадаємо:

Раніше Фонд держмайна України ініціював скасування арештів з української частини магістрального нафтопродуктопроводу "Самара — Західний напрямок" — активу, який роками пов'язували з оточенням колишнього нардепа Віктора Медведчука.

Фонд держмайна успішно провів онлайн-аукціон з приватизації санкційної квартири, яка належала російському пропагандисту Артемію Лєбєдєву.

Раніше на криптогаманець АРМА було перераховано понад 8,3 млн USDT – це понад 372 млн грн, і це перший випадок, коли арештовані криптоактиви фактично передано в управління державі.