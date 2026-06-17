САП вимагає конфіскувати активи міністра розвитку громад Кулеби: яка причина

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) просить визнати необґрунтованими активи, набуті Віцепрем'єр-міністром з відновлення – Міністром розвитку громад та територій Олексієм Кулебою.

Про це повідомляє пресслужба САП.

Прокурор САП за матеріалами НАБУ звернувся до Вищого антикорупційного суду (ВАКС) з позовом про визнання необґрунтованими та стягнення в дохід держави активів на суму майже 5 млн грн, набутих Кулебою через свою сестру.

Згідно з даними САП, у 2021 році, перебуваючи на посаді першого заступника голови Київської міської адміністрації, чиновник уклав попередні договори купівлі-продажу квартири та машино-місця у Києві через рідну сестру.

У 2023 році на посаді заступника керівника Офісу Президента, Кулеба забезпечив укладення договорів купівлі-продажу щодо цих об'єктів.

Також він уклав договори про надання послуг щодо цієї квартири та машино-місця, залучивши до цього свого водія.

САП провела аналіз офіційних доходів і витрат Кулеби та його родини, внаслідок чого встановила, що вони не мали достатніх законних доходів для придбання цих активів.

Це і є підґрнутям для звернення до ВАКС щодо визнання необґрунтованими та стягнення активів, законність походження яких викликає обґрунтований сумнів, в дохід держави.

Нагадаємо:

Також САП вимагає визнати необґрунтованими активи ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейло, набуті в період 2021–2023 років.