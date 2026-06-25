Уряд погодив передачу УЗ арештованих тепловозів Білоруської залізниці

Кабінет міністрів погодив передачу трьох арештованих тепловозів Білоруської залізниці в управління АТ "Укрзалізниця" – до завершення необхідних процесуальних дій у кримінальному провадженні.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Три тепловози, що належать Білоруській залізниці, арештували за рішенням суду ще у 2022 році в межах кримінального провадження. Вони не переходять у власність "Укрзалізниці", лише в управління. Тобто, тепловози залишаються арештованими активами, а їх передача не скасовує обмежень, накладених у межах кримінального провадження.

"Арештовані активи не мають простоювати, якщо вони можуть працювати на користь України. Передача трьох білоруських тепловозів в управління "Укрзалізниці" дозволить залучити ці активи до роботи української залізничної інфраструктури та водночас зберегти всі процесуальні обмеження", – зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталій Петрук.

Нагадаємо:

Від початку року парк "Укрзалізниці" збільшився на 15 нових пасажирських вагонів, усього ж держпрограма передбачає постачання 100 вагонів до травня 2028 року.