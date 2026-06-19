Потяг між Києвом та Кишиневом курсуватиме щоденно

З 28 червня потяг "Бессарабія" сполученням Київ – Кишинів переходить на щоденний графік руху.

Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Також змінено час відправлення з Кишинева. З 29 червня поїзд вирушатиме о 19:52 замість 17:42, що покращить можливості для пересадок на інші маршрути.

У складі поїзда – плацкартні та купейні вагони. У свій перший рейс також вирушить новий дитячий вагон. Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці, на сайті та в залізничних касах.

Кишинев залишається одним з основних транспортних хабів для Українців.

Нагадаємо:

Президент України Володимир Зеленський полетів на саміт "Групи семи" з Молдови, що є вже другою зміною аеропорту вильоту для його міжнародних візитів за останній час.