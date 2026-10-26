На Південному мосту залишать одну смугу для руху на лівий берег

Із 27 жовтня до 1 листопада на Південному мосту в Києві частково обмежать рух у напрямку лівого берега. На ділянці ремонту транспорт пропускатимуть лише першою смугою.

Про це повідомила КМДА.

Обмеження діятимуть із 7:00 27 жовтня до 17:00 1 листопада. Дорожники ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття на естакаді в напрямку проспекту Миколи Бажана.

КМДА

Роботи охоплять третю та частково другу смуги. Водіїв просять враховувати обмеження під час планування маршрутів.

Нагадаємо:

22 жовтня рух Південним мостом тимчасово перекрили в обох напрямках через безпекову ситуацію. Тієї ночі внаслідок російської атаки на мосту пошкодили інфраструктуру метро.