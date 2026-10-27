Росіяни масово атакували енергетику восьми областей

Через нічні російські атаки є знеструмлення частини споживачів у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Чернігівській, Харківській, Запорізькій та Сумській областях. Також РФ атакувала енергетику Хмельниччини.

Про це повідомляють Укренерго, Міненерго та Хмельницькобленерго.

Там, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи.

Через російські атаки у частині областей України до кінця доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень обсягом до 2.5 черг для всіх категорій споживачів. Це означає, що світла може не бути по 8-12 годин на добу.

Через нові російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитись, а обсяги відключень – зрости.

Водночас споживання електроенергії знизилося. Вранці у вівторок воно було на 1,36% меншим, ніж у той самий час попереднього дня. Причина змін – нові вимушені обмеження споживання через наслідки російських атак.

У відомствах закликають обмежувати користування потужними електроприладами в пікові години – з 16:00 до 22:00 – щоб уникнути перевантажень енергосистеми та не спричинити додаткових аварій.

Нагадаємо:

Місто Конотоп Сумської області четверту добу залишається без електропостачання після російських ударів у ніч на 24 жовтня, наразі немає жодних прогнозів щодо відновлення живлення.