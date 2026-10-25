Теплопостачання Києва посилять вже під час опалювального сезону – міністр

У Києві планується введення понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації, але теплопостачання столиці посилять вже під час опалювального сезону: завершення робіт потребуватиме двох місяців, на окремих об'єктах обладнання встановлять до кінця грудня.

Про це повідомив міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник.

"Оглянув будівництво захисту об'єктів критичної інфраструктури та резервних котелень у Києві. Разом із представниками міської влади, замовника та підрядниками перевірили фактичний стан робіт", – написав він у Телеграм.

Загалом у столиці планується введення понад 1,5 ГВт додаткової теплової генерації. Частина цієї роботи — облаштування резервних котелень, стан будівництва яких перевірили сьогодні.

"Попереду ще значний обсяг будівельних робіт, підключення до мереж, монтаж і налагодження обладнання", – зазначив він.

"За поточною оцінкою, завершення робіт потребуватиме орієнтовно двох місяців, на окремих об'єктах установлення обладнання передбачене до кінця грудня. Тож ці потужності посилюватимуть теплопостачання столиці вже під час опалювального сезону", – пояснив міністр.

За його словами, від початку своєї роботи команда Міністерства перебуває в постійній координації із замовником, міською владою та підрядниками щодо кожного об'єкта.

"Допомагаємо вирішувати питання підключення до мереж, погодження проєктних рішень і забезпечення обладнанням — усюди, де можемо пришвидшити роботи. Паралельно напрацьовуємо зміни до нормативно-правової бази, щоб прискорити реалізацію подібних проєктів по всій країні", – зазначив Калашник.

Замовником робіт є Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Київській області та Київська міська державна адміністрація.

"Питання, які залежать від Міністерства та Агентства відновлення, вирішуємо спільно з містом і газорозподільною організацією", – зауважив міністр.

За його словами, на об'єктах опрацювали можливості прискорення: альтернативні вузли підключення до газових мереж, паралельне виконання будівельних і газових робіт, посилення бригад та роботу у кілька змін.

"Важливо пройти весь шлях до запуску, включно з пусконалагоджувальними роботами, щоб обладнання могло стабільно подавати тепло", – сказав він.

Також найближчим часом має стати додатковим джерелом живлення для частини міста об'єкт, переданий із державної в комунальну власність.

Нагадаємо:

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив раніше, що центральне теплопостачання Києва готова до опалювального сезону, дублююча система буде готова у грудні.

Для роботи київського водоканалу закуплено 103 генератори різної потужності, але не можуть бути панацею від перебоїв внаслідок російських атак, зазначив міський голова Києва Віталій Кличко.