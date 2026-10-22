У Києві терміново призначили додаткові рейси міської електрички

Укрзалізниця призначає додаткові рейси Kyiv City Express – це має полегшити пересування містом, зважаючи на ускладнення руху Південним мостом у столиці.

Про це повідомляє АТ "Укрзалізниця".

"Укрзалізниця реагує на ускладнення руху Південним мостом у Києві та призначає додаткові рейси Kyiv City Express вже цього вечора", – говориться у повідомленні.

Додаткові поїзди курсуватимуть півкільцем Київ-Деміївський - Видубичі - Березняки - Дарниця - Русанівка - Лівобережна - Микільська Слобідка - Воскресенка - Райдужний - Почайна і зворотно.

"Таким чином, кияни отримають додаткове сполучення обома мостами – Південним і Північним", – зазначили в УЗ.

Перший додатковий рейс від Почайни (пересадка з Синьої гілки метро) в напрямку Троєщини вирушить о 16:56, а з Видубичів (пересадка з зеленої гілки метро) у напрямку Березняків – о 18:02.

"Таким чином, починаючи з 16:40, інтервали між рейсами з правого берега на лівий становитимуть від 15 хвилин", – запевнили в УЗ.

Нагадаємо:

У Києві тимчасово перекрили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках через безпекову ситуацію.