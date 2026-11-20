На станції метро Хрещатик обмежать роботу вестибюля
kyiv.info
Уранці 21 листопада на станції метро "Хрещатик" тимчасово обмежать роботу вестибюля № 3 (вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні).
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зміни в роботі пов'язані з проведенням державних заходів із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.
Обмеження триватимуть з 7:00 до 12:00. Вестибюлі №№ 1, 2 й пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватимуть у звичайному режимі.
У разі оголошення повітряної тривоги всі без винятку вестибюлі будуть відчинені на вхід.
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