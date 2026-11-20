Уранці 21 листопада на станції метро "Хрещатик" тимчасово обмежать роботу вестибюля № 3 (вихід у напрямку Алеї Героїв Небесної Сотні).

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Зміни в роботі пов'язані з проведенням державних заходів із нагоди відзначення Дня Гідності та Свободи.

Обмеження триватимуть з 7:00 до 12:00. Вестибюлі №№ 1, 2 й пересадковий вузол "Майдан Незалежності" – "Хрещатик" працюватимуть у звичайному режимі.

У разі оголошення повітряної тривоги всі без винятку вестибюлі будуть відчинені на вхід.

Нагадаємо:

На Подільському мостовому переході після часткового пошкодження рух відновлено, Дарницький міст працює у штатному режимі, на Північному діє заборона на рух легкових автомобілів і транзитного вантажного транспорту.