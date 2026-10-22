У Києві через зміни в роботі метро після атаки РФ додадуть автобуси на маршрути №22 і №91

Українська правда

У Києві збільшать кількість автобусів на маршрутах №22 та №91 через тимчасові зміни в роботі "зеленої" лінії метро після російської атаки.

Джерело: КМДА

Деталі: Повідомляється, що на маршруті №22 кількість автобусів збільшать з 10 до 12. П'ять із них курсуватимуть за скороченим маршрутом – від вулиці Тростянецької до станції метро "Либідська". У КМДА пояснили, що це допоможе зменшити навантаження на цій ділянці.

На маршруті №91 замість трьох автобусів працюватимуть п'ять.

Міська адміністрація закликала пасажирів враховувати тимчасові зміни під час планування поїздок.

Що передувало: Вночі 22 жовтня внаслідок російської ракетної атаки на Південному мосту було пошкоджено інфраструктуру метрополітену. Рух транспорту мостом із правого на лівий берег частково обмежили.

На "зеленій" лінії метро поїзди тимчасово курсують між станціями "Сирець" – "Видубичі" та "Осокорки" – "Червоний хутір". Інтервали руху можуть бути збільшені.