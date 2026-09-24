У Польщі загорілась станція Starlink, яка забезпечувала Україну: підозрюють росіян

У середу ввечері на наземній станції супутникового зв'язку Starlink у центральній Польщі, яка забезпечує зв'язок для регіону, зокрема для України, спалахнула пожежа, повідомив віце-прем'єр-міністр Кшиштоф Гавковський, додавши, що системи наразі працюють у штатному режимі.

Про це повідомляє Reuters.

"Пожежа охопила електростанцію та генератор; очевидно, що цей акт саботажу був навмисно спрямований на виведення станції з ладу — фактично перекривши інтернет-з'єднання... та порушивши доступ до інтернету для різних установ, зокрема для українських збройних сил", — сказав Гавковський.

Він додав, що хоча відповідальність Росії за пожежу не встановлено, "багато ознак вказують на те, що це відповідає новій російській доктрині нападу".

Пожежа охопила електростанцію та генератор, яка мала вивести станції з ладу – фактично перекривши інтернет-з'єднання... та порушивши доступ до інтернету для різних установ, зокрема для українських збройних сил.

"Хоча сьогодні все працює, ми мусимо визнати — як нещодавно зазначив прем'єр-міністр Туск — що це є елементом гібридної війни".

Нагадаємо:

Наприкінці серпня повідомляли, що мільярдер Ілон Маск заявляв ексміністру оборони Михайлу Федорову, що готовий дозволити Україні використовувати системи Starlink за межами кордонів, однак він очікує на політичне рішення.