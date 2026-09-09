Росіяни атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою: 2 загиблих, роботу КПП зупинили

Українська правда

Окупанти атакували пункт пропуску "Староказаче", що в Одеській області на кордоні з Молдовою, внаслідок чого 2 людини загинули; КПП тимчасово не працює.

Джерело: Держприкордонслужба та ДСНС в Telegram

Дослівно ДПСУ: "Вночі Росія атакувала ударними БпЛА міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення "Старокозаче", що на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки дрони влучили по інфраструктурі пункту пропуску та прилеглій території, виникли пожежі. На жаль, є постраждалі та загиблі серед цивільного населення, які перебували біля пункту пропуску".

ДСНС

Деталі: Прикордонники додали, що наразі оформлення громадян і транспортних засобів на цьому напрямку кордону тимчасово призупинили. Молдовську сторону поінформували про ситуацію.

Пізніше у ДСНС додали, що внаслідок удару по КПП на Одещині 2 людини загинули та ще 3 – постраждали.

ДСНС

"Пошкоджені споруди, знищені автобуси, вантажні та легкові автомобілі. Спалахнула масштабна пожежа. Рятувальники евакуювали з місця ворожого удару 16 людей та автобусом доправили їх до безпечного місця для тимчасового розміщення", – зазначили в ДСНС.