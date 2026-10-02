У Києві після атаки РФ перекрили Південний міст, на мостах Патона та Метро обмежили рух
Після нічної російської атаки 2 жовтня в Києві повністю перекрили Південний міст, зупинили рух мостом Патона з правого на лівий берег і частково обмежили рух мостом Метро з лівого на правий.
Джерело: КМДА, міський голова Києва Віталій Кличко
Оновлено: Кличко з посиланням на інформацію правоохоронців уточнив, що Південний міст повністю перекритий для транспорту в обох напрямках.
Пряма мова: "Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту.
Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег.
На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег."
Деталі: Раніше КМДА повідомила про перекриття Південного мосту та мосту Патона в обох напрямках, а мосту Метро – у напрямку правого берега.
Автобуси №22 і №91, які курсують Південним мостом, спрямували через Дарницький міст.
Через Дарницький міст також організували рух автобусів №51, №55, №115 та №118-Д, які курсують мостом Патона.
Тролейбуси їздять за скороченими маршрутами:
- №43 – від Кібернетичного центру до площі Либідської;
- №50 – від вулиці Милославської до Дарницької площі.
Автобус №1-М відновив рух, але курсує з відхиленням від графіка.
У "Київпастрансі" просять пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.
Передісторія: У ніч проти 2 жовтня російські війська вкотре влучили в Південний міст у Києві. У Дарницькому районі також пошкоджений 25-поверховий житловий будинок, інформацію про постраждалих уточнюють.
У Голосіївському районі уламки пошкодили вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. За словами міського голови Віталія Кличка, постраждалих і пожежі там немає.