У Києві після атаки РФ перекрили Південний міст, на мостах Патона та Метро обмежили рух

Українська правда

Після нічної російської атаки 2 жовтня в Києві повністю перекрили Південний міст, зупинили рух мостом Патона з правого на лівий берег і частково обмежили рух мостом Метро з лівого на правий.

Джерело: КМДА, міський голова Києва Віталій Кличко

Оновлено: Кличко з посиланням на інформацію правоохоронців уточнив, що Південний міст повністю перекритий для транспорту в обох напрямках.

Пряма мова: "Південний міст перекритий повністю з обох боків для руху транспорту.

Частково обмежили рух однією смугою по мосту Метро з лівого на правий берег.

На мосту Патона повністю обмежений рух транспорту з правого на лівий берег."

Деталі: Раніше КМДА повідомила про перекриття Південного мосту та мосту Патона в обох напрямках, а мосту Метро – у напрямку правого берега.

Автобуси №22 і №91, які курсують Південним мостом, спрямували через Дарницький міст.

Через Дарницький міст також організували рух автобусів №51, №55, №115 та №118-Д, які курсують мостом Патона.

Тролейбуси їздять за скороченими маршрутами:

№43 – від Кібернетичного центру до площі Либідської;

від Кібернетичного центру до площі Либідської; №50 – від вулиці Милославської до Дарницької площі.

Автобус №1-М відновив рух, але курсує з відхиленням від графіка.

У "Київпастрансі" просять пасажирів врахувати зміни під час планування маршрутів.

Передісторія: У ніч проти 2 жовтня російські війська вкотре влучили в Південний міст у Києві. У Дарницькому районі також пошкоджений 25-поверховий житловий будинок, інформацію про постраждалих уточнюють.

У Голосіївському районі уламки пошкодили вікна нежитлової будівлі та кілька автомобілів. За словами міського голови Віталія Кличка, постраждалих і пожежі там немає.