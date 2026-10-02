Відрізати імпорт, вивести з ладу ГЕС та АЕС: NYT опублікувало план атаки РФ на енергетику

Росіяни планують вивести з ладу українську енергосистему у три етапи. Це передбачає план, який опублікували журналісти із посиланням на перехоплену Україною інформацію.

Про це пише The New York Times.

Згідно з документом, Росія планує три етапи атак.

Перший — виведення з ладу підстанцій поблизу західних кордонів України, які імпортують електроенергію з Європи. Другий — виведення з ладу гідроелектростанцій. Третій — відключення трьох діючих атомних електростанцій України (Хмельницька, Рівненська, Південноукраїнська).

Загалом Росія планує використати до 1000 ракет, дронів та авіабомб. Серед цілей – підстанції, ТЕС, ГЕС, котельні та інші об'єкти енергосистеми.

Кінцевою метою є відрізання великих українських міст від електропостачання, опалення та водопостачання, що може спричинити гуманітарну кризу.

Київ, Харків та Одеса виділені як головні цілі: ворог планує скоротити постачання електроенергії в цих містах на 90%, зменшити постачання тепла до 90%, а також серйозно порушити роботу каналізаційної системи.

Однак видання зазначає, що до кінця не зрозуміло, чи буде Росія дотримуватися стратегії, викладеної в документі, – і чи досягне вона успіху, якщо це зробить.

Нагадаємо:

Українські чиновники розповіли, що занепокоєні тим, що Україна не має достатньо розробленого плану на випадок масштабних ударів РФ по водопостачанню.