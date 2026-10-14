На Харківщині ворог атакував транспортне підприємство: 5 осіб з тяжкими опіками

14 жовтня близько 9:00 окупанти вдарили FPV-дроном по приватному транспортному підприємству у Дергачах.

Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Внаслідок атаки постраждало 5 осіб. Четверо працівників віком 33, 54, 56 та 62 роки зазнали тяжких термічних опіків 70–80% поверхні тіла, ще один, 39-річний чоловік, отримав вибухове поранення та опіки тіла І–ІІ ступенів.

Їх доставили до Дергачівської центральної лікарні, а потім у Харків. Наразі лікарі борються за їхні життя.

Росіяни влучили по ремонтному цеху, де перебували цивільні вантажівки та працівники підприємства. Внаслідок детонації боєприпасу автомобілі загорілися.

Нагадаємо:

Ціллю російської балістики були обʼєкти енергосистеми в Києві, Харкові та області – зокрема, в столиці вночі були атаковані всі три міські ТЕЦ.