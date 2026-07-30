Ворог атакував логістичний термінал "Нової пошти"

Ввечері 30 липня російські загарбники атакували логістичний термінал компанії "Нова пошта", внаслідок чого там почалась пожежа.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Ганжа не уточнив по складу якої саме компанії влучили росіяни, але з наданої фотографії слідує, що термінал належить "Новій пошті".

У самій компанії не коментували пошкодження.

Займання сталось у Дніпровському районі міста. Попередньо, минулося без постраждалих.

Нагадаємо:

В Оболонському районі Києва після нічної ракетної атаки загорілися торговельні павільйони біля станції метро "Почайна", пожежу вдалося локалізувати.