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Киянам частково повернули воду: фахівці працювали всю ніч

Анастасія Жарикова — 4 листопада, 09:13
Киянам частково повернули воду: фахівці працювали всю ніч
ілюстративне фото: Київводоканал

Українська правда

У Києві частково відновили водопостачання.

Джерело: Київська міська державна адміністрація у соцмережах

Дослівно: "Фахівці всю ніч працювали над відновленням водопостачання Києва: подачу води в столиці частково відновлено.

Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста".

Деталі: Зазначається, що з 8:00 у районах, де ще відсутнє водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів.

Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".

Передісторія:

  • Пошкодження об'єктів київського регіонального енерговузла внаслідок атак РФ призвели до екстрених відключень електроенергії в Києві та області.
  • Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що проблеми з водопостачанням та електротранспортом також пов'язані з порушенням електропостачання після пошкодження енергетичних об'єктів.
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Киянам частково повернули воду: фахівці працювали всю ніч
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