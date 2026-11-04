Киянам частково повернули воду: фахівці працювали всю ніч
ілюстративне фото: Київводоканал
У Києві частково відновили водопостачання.
Джерело: Київська міська державна адміністрація у соцмережах
Дослівно: "Фахівці всю ніч працювали над відновленням водопостачання Києва: подачу води в столиці частково відновлено.
Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста".
Деталі: Зазначається, що з 8:00 у районах, де ще відсутнє водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів.
Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".
Передісторія:
- Пошкодження об'єктів київського регіонального енерговузла внаслідок атак РФ призвели до екстрених відключень електроенергії в Києві та області.
- Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що проблеми з водопостачанням та електротранспортом також пов'язані з порушенням електропостачання після пошкодження енергетичних об'єктів.