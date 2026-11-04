Киянам частково повернули воду: фахівці працювали всю ніч

Українська правда

У Києві частково відновили водопостачання.

Джерело: Київська міська державна адміністрація у соцмережах

Дослівно: "Фахівці всю ніч працювали над відновленням водопостачання Києва: подачу води в столиці частково відновлено.

Наразі фахівці продовжують працювати над підвищенням тиску у водопровідній мережі, щоб відновити водопостачання в усіх районах міста".

Деталі: Зазначається, що з 8:00 у районах, де ще відсутнє водопостачання, бювети підключатимуть до генераторів.

Знайти найближчий бювет із можливістю підключення до генератора можна на інтерактивній мапі КП "Київводфонд".

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